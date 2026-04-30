11:37, 30 апреля 2026Экономика

Российский город окутал едкий запах химикатов

Жители Перми пожаловались на едкий запах химикатов после атаки БПЛА
Полина Кислицына (Редактор)

Кадр: Telegram-канал «Военный Осведомитель»

Жители Перми пожаловались на едкий запах химикатов в воздухе после того, как Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по городу дронами. Внимание на ситуацию обратил Telegram-канал «Осторожно, новости».

По словам жителей российского города, в данный момент в городе два источника дыма, провоцирующий резкий запах.

Глава Пермского края Дмитрий Махонин сообщил, что украинские военные ударили БПЛА по одному из промышленных предприятий региона. Чиновник заверил, что серьезных разрушений нет и угроза химической опасности отсутствует.

Кроме Пермского края, режим беспилотной опасности объявили и в соседней Свердловской области.

Накануне стало известно, что в Туапсе зафиксировали превышение предельно допустимой концентрации опасного вещества бензола в атмосфере после атаки ВСУ.

