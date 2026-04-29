Объем загрязнения воды в Туапсе оценили

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
17:00, 29 апреля 2026

Член ОП Лифантьев: Объем загрязнения воды в Туапсе не такой великий, как в Анапе
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Борис Морозов / РИА Новости

Объем загрязнения воды в Туапсе несопоставимо мал по сравнению с загрязнениями, которые были ранее зафиксированы в Анапе и Норильске. Масштаб попадания нефтепродуктов в реку и Черное море после атаки ВСУ оценил член Общественной палаты (ОП) России, член комиссии по экологии и устойчивому развитию Владимир Лифантьев в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По словам эксперта, благодаря оперативному выставлению специальных боновых заграждений удалось локализовать разлив в узком месте реки и минимизировать объем нефтепродуктов, попадающих в Черное море и реку Туапсе.

«Объем водного загрязнения не такой великий. А проблема в том, что пожар ни на секунду не останавливался, пожар с 16-го числа, и вред от загрязнения воздуха является основным», — подчеркнул он.

Лифантьев порекомендовал местным жителям реже выходить на улицу, держать закрытыми все окна в доме, использовать кондиционирование закрытого цикла, а также по возможности уехать на расстояние более чем километр от объекта пожара. «Просто потому, что объем выбрасываемых нефтепродуктов в атмосферу большой и такого типа нефтеналивные хранилища не имеют понятной системы тушения пожаров. К сожалению, они всегда управляемо догорают», — заключил член ОП.

Ранее в этот же день стало известно, что в Туапсе зафиксировали превышение предельно допустимой концентрации опасного вещества бензола в атмосфере.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В «Северстали» ответили на призыв к Мордашову вернуть в Россию что-то из офшоров

    В России высказались о необходимости изменить тактику ударов по Украине

    Иностранец на улице избил и изнасиловал россиянку

    Стало известно о дисквалификации украинца Мудрика на четыре года за допинг

    Мерцу предрекли место в истории как «канцлеру-лжецу»

    Затянутый под щетку трактора 12-летний школьник из Москвы залез на технику из-за любви

    В Москве девушка решила изобразить успешную жизнь с целью впечатлить парня и прогадала

    В центре Москвы перекрыли движение

    В сети восхитились внешностью вышедшей в свет 14-летней дочери певицы Пинк

    Отсутствие у России лунных тренажеров объяснили

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok