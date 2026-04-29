Объем загрязнения воды в Туапсе оценили

Член ОП Лифантьев: Объем загрязнения воды в Туапсе не такой великий, как в Анапе

Объем загрязнения воды в Туапсе несопоставимо мал по сравнению с загрязнениями, которые были ранее зафиксированы в Анапе и Норильске. Масштаб попадания нефтепродуктов в реку и Черное море после атаки ВСУ оценил член Общественной палаты (ОП) России, член комиссии по экологии и устойчивому развитию Владимир Лифантьев в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По словам эксперта, благодаря оперативному выставлению специальных боновых заграждений удалось локализовать разлив в узком месте реки и минимизировать объем нефтепродуктов, попадающих в Черное море и реку Туапсе.

«Объем водного загрязнения не такой великий. А проблема в том, что пожар ни на секунду не останавливался, пожар с 16-го числа, и вред от загрязнения воздуха является основным», — подчеркнул он.

Лифантьев порекомендовал местным жителям реже выходить на улицу, держать закрытыми все окна в доме, использовать кондиционирование закрытого цикла, а также по возможности уехать на расстояние более чем километр от объекта пожара. «Просто потому, что объем выбрасываемых нефтепродуктов в атмосферу большой и такого типа нефтеналивные хранилища не имеют понятной системы тушения пожаров. К сожалению, они всегда управляемо догорают», — заключил член ОП.

Ранее в этот же день стало известно, что в Туапсе зафиксировали превышение предельно допустимой концентрации опасного вещества бензола в атмосфере.