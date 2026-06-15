Названы приоритетные направления будущих ВСМ из Москвы

В Минтрансе призвали построить ВСМ в Нижний Новгород и Минск после Петербурга

В Минтрансе предложили построить высокоскоростные магистрали (ВСМ) из Москвы в Нижний Новгород и Минск после Петербурга. Приоритетные направления по развитию проекта назвал глава Минтранса Андрей Никитин в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным 15 июня, пишет агентство РИА Новости.

Первым пилотным проектом ВСМ в стране является магистраль Москва — Санкт-Петербург. По поручению главы государства чиновники проработали возможные дальнейшие варианты строительства ВСМ. Они оценили предполагаемый пассажиропоток, как сильно сократится время в пути, а также насколько эффективными будут проекты с точки зрения инвестиций и вклада в ВВП. «Если говорить о российских дорогах, то самый эффективный маршрут — это участок Москва — Нижний Новгород и далее до Казани. То есть он дает максимальный экономический прирост и экономический смысл. Второй по интересу проект — это международный проект Москва — Минск, и далее уже, соответственно, все остальные проекты идут», — отчитался Никитин. Он спросил, одобряет ли президент предварительную проработку проектов, на что Путин ответил согласием.

Ранее министр транспорта РФ оценил вероятность запуска ВСМ из России в Китай.

