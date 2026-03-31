16:34, 31 марта 2026Экономика

Предсказана вероятность запуска ВСМ из России в Китай

Министр Никитин: Из России в Китай вряд ли запустят ВСМ
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Денис Воронин / АГН «Москва»

Высокоскоростную железнодорожную магистраль (ВСМ) из России в Китай вряд ли получится запустить. Так вероятность появления нового удобного способа добраться до соседней страны предсказал министр транспорта России Андрей Никитин, его слова передает РИА Новости.

По словам главы ведомства, ВСМ эффективно работает на расстояниях до 1000 километров — то есть там, куда получится добраться на поезде быстрее, чем на самолете.

«Но, кроме ВСМ, есть масса точек у нас на карте, куда можно сделать скоростное движение в рамках существующего пути. Там можно будет просто провести модернизацию и ускорить движение поездов на этих участках», — добавил Никитин.

К 2045 году в России собираются построить пять ВСМ общей протяженностью 4500 километров. Первая в стране ВСМ пройдет от Москвы до Санкт-Петербурга. В дальнейшем такие же скоростные поезда запустят от Москвы до Екатеринбурга (через Нижний Новгород и Казань), до Минска, Адлера и Рязани.

