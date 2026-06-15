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17:34, 15 июня 2026Экономика

Российских производителей спиртного попросили не задирать цены

«Ъ»: Сеть «Красное & Белое» попросила поставщиков не задирать цены на алкоголь
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)
СюжетПМЭФ

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Торговая сеть «Красное & Белое» обратилась к крупным производителям алкоголя в России с просьбой отказаться от дополнительного повышения цен на свою продукцию, а также отдельно рассмотреть возможность их снижения, чтобы поддержать уровень продаж. Об этом со ссылкой на источники, которые знакомы с текстом письма, сообщает «Коммерсантъ».

Такую просьбу компания объяснила падением покупательной способности населения, что создает сложности при реализации спиртного.

Президент гильдии «Алкопро» Андрей Московский указал, что все российские алкомаркеты столкнулись с сокращением спроса на алкоголь, особенно в наиболее доходном среднем ценовом сегменте. Главной причиной такой ситуации остается рост цен, который стал особенно заметен после исчерпания запасов спиртного, поставленного до повышения акцизов в 2026 году.

Коммерческий директор Stellar Group Александр Гревцов усомнился в том, что производители и дистрибьюторы согласятся удовлетворить просьбу ретейлера, но, возможно, у них не останется выбора. «Красное & Белое», как отмечает Московский, одна из крупнейших сетей, занимающихся алкоголем, и для любого производителя ее потеря будет заметной.

До этого Росалкогольтабакконтроль сообщил, что в мае в России продано 82,64 миллиона декалитров спиртного, что на 6,28 процента меньше, чем годом ранее. На рынке связывают такую динамику с ростом потребительского пессимизма.

Ранее в ходе Петербургского международного экономического форума президент Союза производителей алкогольной продукции России Игорь Косарев описал покупателей водки в России как самых честных, потому что они называют главным фактором при выборе продукции ее цену.

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