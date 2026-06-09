Продажи алкоголя в России упали из-за пессимизма

РАТК: В мае 2026-го продажи алкоголя в России упали на 6 процентов

В мае 2026-го продажи алкоголя в России упали на 6 процентов после роста в марте и апреле. Об этом со ссылкой на данные Росалкогольтабакконтроля (РАТК) сообщает «Коммерсантъ».

Объемы реализации снизились до 82,64 миллиона декалитров. Спрос на напитки крепче 9 процентов снизился почти на 2 процента, до 10,03 миллиона декалитров (дал): в том числе продажи водки снизились на 3,21 процента, до 6,18 миллиона дал, коньяка — на 4,73 процента, до 1,01 миллиона дал, прочих спиртных напитков — на 3,58 процента, до 1,16 миллиона дал.

Президент гильдии «Алкопро» Андрей Московский допустил, что продажи падают, так как на рынке усиливается потребительский пессимизм: россияне стали внимательнее относиться к расходам, и спиртное — первая категория, чтобы урезать траты.

Коммерческий директор Stellar Group (бренды Old Barrel, Steersman, «Веда») Александр Гревцов добавил, что продажи падают на фоне роста цен — как из-за роста МРЦ и акцизов, так и при обновлении ассортимента за счет свежих поставок. Как полагает Московский, еще одной причиной могли стать короткие майские праздники в этом году.

В рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) владелец и основной акционер группы компаний «Абрау-Дюрсо» Борис Титов пожаловался, что поколение зумеров не пьет алкоголь. Ранее одной из причин падения российского пивного рынка назвали молодое поколение, которое не желает употреблять спиртное. Оказалось, что так называемые зумеры предпочитают здоровый образ жизни.