На ПМЭФ пожаловались на непьющих зумеров

Владелец «Абрау-Дюрсо» Борис Титов пожаловался на не пьющих алкоголь зумеров

Поколение зумеров не пьет алкоголь, но это временный фактор. На поведение молодежи пожаловался владелец и основной акционер группы компаний «Абрау-Дюрсо» Борис Титов, его слова приводит НСН.

В рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) Титов констатировал, что молодежь сейчас употребляет спиртное в более скромных объемах.

«То, что сегодня зумеры не пьют алкоголь, это, конечно, факт, мы сегодня с этим сталкиваемся везде, на всех рынках. На восточных и западных. Это факт, но мы считаем, что это временный фактор, все равно культура виноделия... возьмет свое», — отметил он.

Ранее одной из причин падения российского пивного рынка назвали молодое поколение, которое не желает употреблять спиртное. Оказалось, что так называемые зумеры предпочитают здоровый образ жизни.

Как заявил исполнительный директор Объединения участников пивобезалкогольного рынка Камаль Лебедев, одной из причин падения пивного рынка может быть нежелание зумеров пить. В рамках «Алкоконгресса» эксперт отметил, что среди зумеров высок процент тех, кто вообще не хочет пить. Производителям крепкого алкоголя тоже сложно привлечь молодежь, добавила руководитель департамента развития ассортимента компании Ladoga Виктория Субеева.