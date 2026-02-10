Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
20:03, 10 февраля 2026Экономика

В падении продаж пива обвинили зумеров

Лебедев: Одной из причин падения пивного рынка может быть нежелание зумеров пить
Вячеслав Агапов

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

Одной из причин падения пивного рынка может быть нежелание зумеров пить. Обвинил молодое поколение в сокращении продаж алкоголя исполнительный директор Объединения участников пивобезалкогольного рынка Камаль Лебедев, его слова приводит Shopper’s.

В рамках «Алкоконгресса» эксперт отметил, что среди зумеров высок процент тех, кто вообще не хочет пить. Производителям крепкого алкоголя тоже сложно привлечь молодежь, добавила руководитель департамента развития ассортимента компании Ladoga Виктория Субеева.

«Им не надо запивать стресс, у них его нет. Образование оплачено, кредитов пока нет. Возможно, когда возьмут ипотеку и родят ребенка, перейдут на водку. Но пока им до 30 лет, делать этого не собираются. Для них алкоголь — это опыт, веселье, развлечение, коммуникация. Но выйти из телефона в офлайн страшно, и для храбрости надо что-то выпить», — пояснила она.

Как заявил руководитель офиса ВОЗ в России Батыр Бердыклычев, у зумеров другое отношение к алкоголю.

«Это поколение больше интересуется здоровым образом жизни, есть востребованность и мода на здоровый образ жизни, занятия спортом, фитнесом», — добавил он.

Материалы по теме:
Молодежь по всему миру больше не пьет с коллегами по работе. Почему они отказываются от алкогольной традиции?
Молодежь по всему миру больше не пьет с коллегами по работе.Почему они отказываются от алкогольной традиции?
19 мая 2025
«Зумеры плохо пьют» Петербург рискует лишиться статуса барной столицы. Почему это произойдет?
«Зумеры плохо пьют»Петербург рискует лишиться статуса барной столицы. Почему это произойдет?
15 июня 2025

По итогам 2025 года розничные продажи пива в России рухнули на 16,7 процента, до 607,06 миллиона декалитров, а пивных напитков — на 8,3 процента, до 95,5 миллиона, отмечают в Росалкогольтабакконтроле (РАТК). Совладелец дистрибьютора SVAM Group и пивоварни Gletcher Игорь Хавский считает, что главной причиной динамики стал рост цен, спровоцированный внеплановым повышением акцизов.

Также в 2025-м суммарные объемы производства пива и пивных напитков «Балтика» сократились на 16,34 процента в сравнении с показателем за 2024-й. Резкое падение выпуска пива и пивных напитков «Балтика» связано со стремлением нового владельца компании (АО «ВГ Инвест») избавиться от неприбыльных марок, доставшихся ей от Carlsberg Group, объяснил независимый эксперт алкогольного рынка Алексей Небольсин.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Над Азовским и Черным морями произошли боестолкновения с ВСУ

    Россияне получили январские квитанции за коммуналку с неадекватно высокими суммами. Сколько теперь просят за ЖКУ

    В России появилась возможность сэкономить сотни тысяч на сложных операциях

    В российском городе прогулка матери с ребенком едва не обернулась трагедией

    Украинский скелетонист нарушил запрет МОК, выйдя на тренировку в провокационном шлеме. Что на нем изображено?

    Названы критерии единственно правильного чак-чака

    Хирург объяснил моложавую внешность 54-летнего Рики Мартина

    В России усомнились в выполнении планов по замене лифтов

    Россиянам напомнили о штрафах за проезд на желтый сигнал светофора

    12-летний мальчик выжил после падения с горы со своим отцом и замерз насмерть

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok