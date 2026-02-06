Один из крупнейших в России пивоваров резко снизил выпуск

«Ъ»: «Балтика» сократила выпуск пива на 16,34 процента в 2025 году

По итогам 2025 года суммарные объемы производства пива и пивных напитков «Балтика» сократились на 16,34 процента в сравнении с показателем за 2024-й. О резком снижении выпуска продукции одним из крупнейших в России пивоваров сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на участников рынка.

За отчетный период показатель опустился до 197,22 миллиона декалитров (дал), уточнили аналитики. Выпуск пивной продукции другими ведущими пивоваренными компаниями за это время, напротив, продемонстрировал заметный прирост. Так, аналогичный показатель компании «Напитки вместе» (ранее AB InBev Efes) увеличился на 2,05 процента, до 259,18 миллиона дал, а «Пивоварни Бочкарев» (ранее «Объединенные пивоварни») — на 9,33 процента, до 101,68 миллиона.

Резкое падение выпуска пива и пивных напитков «Балтика» связано со стремлением нового владельца компании (АО «ВГ Инвест») избавиться от неприбыльных марок, доставшихся ей от Carlsberg Group, объяснил независимый эксперт алкогольного рынка Алексей Небольсин. Речь идет о неприбыльных марках, которые использовались лишь как придаток к основному бренду (Carlsberg). В самой «Балтика» назвали снижение производства «запланированным компанией шагом в рамках реализации стратегии по обновлению производственных мощностей».

Руководство датского пивоваренного концерна Carlsberg продало свой основной российский актив в декабре 2024 года. Сумма сделки составила 320 миллионов долларов, новым владельцем стала компания «ВГ Инвест», чьи бенефициары не раскрываются. В мае 2025 года компания объявила о перезапуске культовой «девятки», пользовавшейся большой популярностью у россиян в 1990-е-2000-е. В ходе маркетинговой процедуры была обновлена и рецептура «девятки». Также сообщалось о планах компании расширить линейку выпускаемой продукции и выйти на рынок снеков.