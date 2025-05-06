Российская «Балтика» задумалась о производстве чипсов

«Ъ»: Пивоваренная компания «Балтика» захотела купить готовое производство снеков

Российская «Балтика» захотела купить готовое производство снеков. О том, что пивоваренная компания задумалась о производстве чипсов, сухариков, сушеной рыбы и иных закусок, со ссылкой на источники сообщает «Коммерсантъ».

Как отмечают эксперты, подобная продукция сохраняет привлекательность для инвесторов из-за стабильного спроса. Россияне направляют на покупку снеков порядка девяти-десяти процентов расходов на товары повседневного спроса, заявил руководитель Института развития предпринимательства и экономики Артур Гафаров.

Производители снеков активно продвигают потребление своей продукции с пивом, добавил исполнительный директор ассоциации «Русбренд» Алексей Поповичев. Поскольку у компании уже развита дистрибуция и есть выход в федеральные сети, новую продукцию будет гораздо легче вывести на полку в серьезных объемах.

Летом 2024 года о возможности выйти в категорию снеков и закусок задумался крупный производитель алкоголя Novabev Group (производитель водок Beluga, «Русский лед» и «Архангельская»). Компания зарегистрировала бренд Fox and Dogs для снеков и закусок. Среди причин производством закусок назвали наличие собственной сети алкомаркетов «Винлаб», где можно сбывать новую продукцию.