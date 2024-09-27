Крупный производитель водки в России решил заняться закуской

Novabev Group запустит производство снеков и закусок под маркой Fox and Dogs

Производитель водки «Белуга» Novabev Group зарегистрировал бренд Fox and Dogs для снеков и закусок. О том, что компания решила запустить зонтичный бренд, со ссылкой на данные Роспатента сообщает «Коммерсантъ».

Крупная алкогольная компания подала заявку на регистрацию бренда с аналогичным бренду виски названием. По словам секретаря гильдии «Алкопро» Андрея Московского, такой шаг может быть направлен на привлечение внимания к торговой марке в портфеле Novabev. По данным NielsenIQ, в 2022-2023 годах Fox&Dogs входил в топ-5 самых продаваемых в России виски, однако после утратил лидерство.

По словам главы ЦИФРРА Вадима Дробиза, рынок виски в России перенасыщен брендами: за последние два года российские алкогольные компании активно запускали новые марки и сейчас их число должно сокращаться. Из-за сильной конкуренции производители ищут альтернативные способы продвижения своей продукции, в том числе за счет выпуска сопутствующей продукции.

В числе причин заняться производством закусок называет наличие у Novabev собственной сети алкомаркетов «Винлаб», где можно сбывать новую продукцию. Зонтичный бренд может привлечь дополнительных покупателей виски из числа молодежи, среди которых популярны снеки, добавил владелец бренд-агентства Kaufman Станислав Кауфман.

Российские бренды начали замещать известные марки крепкого алкоголя с 2022 года. По данным NielsenIQ, только за девять месяцев 2022 года на рынке зарегистрировали 36 новых отечественных брендов виски. В 2024 году производство зернового виски в России выросло на 30 процентов.