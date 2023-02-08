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03:38, 8 февраля 2023Экономика

В России начали искать замену виски и джину

«Ъ»: российские алкогольные компании начали искать замену виски и джину

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Российские производители крепкого алкоголя начали искать замену известным маркам виски и джина. Об этом пишет «Коммерсантъ».

По информации газеты, крупный производитель водки Тульский винокуренный завод 1911 запускает производство рома из выдержанных дистиллятов, поставляемых из Доминиканской Республики. Продукт будет разливаться под брендами Cristoforo и John Silver.

Отмечается, что линейка включает белый, золотой и темный ром выдержкой от года до четырех лет, а также напиток на основе рома и кокоса с крепостью 21 процент. В этом году компания планирует выпустить около одного миллиона литров рома по розничной цене в 650–850 рублей за бутылку 0,5 литра.

Как отмечает NielsenIQ, за девять месяцев 2022 года на рынке зарегистрировано 36 новых отечественных брендов виски, 20 местных марок джина и 13 брендов ликеров. В некоторых сегментах конкуренция уже высока, рассказали участники рынка.

Ранее в России предложили продавать алкоголь онлайн по QR-кодам. Для покупки россиянами алкоголя в сети онлайн-торговля предлагает использовать двухфакторную идентификацию — подтверждения личности с помощью «Госуслуг», затем получение QR-кода и предъявление его курьеру при доставке товара.

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Юлия Мискевич
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