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02:28, 8 февраля 2023Экономика

В России предложили продавать алкоголь онлайн по QR-кодам

«Известия»: АКИТ предложила продавать алкоголь онлайн в России по QR-кодам

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Бизнес предлагает легализовать продажи всего спиртного в сети в России, следует из писем президента Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артема Соколова спикеру Совфеда Валентине Матвиенко и сенатору Андрею Клишасу. Об этом в среду, 8 февраля, пишут «Известия» со ссылкой на документы.

Для покупки россиянами алкоголя в сети онлайн-торговля предлагает использовать двухфакторную идентификацию. План предполагает прохождение подтверждения личности с помощью «Госуслуг», затем получение QR-кода и предъявление его курьеру при доставке товара. Это позволит защитить от спиртного несовершеннолетних. В качестве альтернативы QR-коду предлагается также числовой код, отправленный клиенту по SMS.

Ассоциация напомнила, что сейчас в России дистанционная торговля алкогольными напитками запрещена. По оценкам Минфина, объем продаж спиртного в сети составляет 2–3 миллиарда рублей в год. Эксперты считают, что он в 10 раз больше, при этом рынок продолжает расти, это подтверждает рост соответствующих запросов в поисковиках.

Как пояснил Артем Соколов в беседе с изданием, большинство покупателей, покупающих алкоголь в сети, не понимают, что речь идет о нелегальных продажах, поэтому они рискуют получить контрафактную и некачественную продукцию, часто опасную для жизни и здоровья. «Получается, что запрет на онлайн-торговлю алкоголем действует только для добросовестных участников рынка», — заметил он.

Сенатор Андрей Клишас поддержал инициативу при условии, если будет предложена понятная для государства и граждан схема, обеспечивающая контроль как за возрастом потребителя, так и за качеством самой продукции. «Если интернет-торговля алкоголем приведет к ликвидации теневого рынка, то я не вижу никаких препятствий, чтобы подробного рода ограничения снять», — оценил он идею. Однако решать этот вопрос необходимо только после серьезного общественного обсуждения, подчеркнул сенатор.

Ранее сообщалось, что в России запустят эксперимент по онлайн-продаже отечественного вина. Алкоголь можно будет приобрести на сайте «Почты России». Инициативу запустят в Москве и области с 1 ноября 2023 года, она продлится до 31 июля 2026-го. Доставка через «Почту России» не станет оперативной, поскольку продукцию будут развозить только через 24 часа после подтверждения заказа.

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Марина Совина
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