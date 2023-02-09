Российские производители попросили разрешить продавать пиво через интернет

Производители пива РФ попросили Совфед поддержать дистанционную торговлю алкоголем

В России предложили продавать алкоголь онлайн по QR-кодам

Начало событий в новости В России предложили продавать алкоголь онлайн по QR-кодам

Российские производители пива попросили Совет Федерации поддержать дистанционную торговлю алкоголем и ускорить снятие запрета. По их мнению, разрешение продавать пиво через интернет обелит рынок, передает РИА Новости.

Соответствующее обращение Ассоциация производителей пива (АПП) направила председателю Совфеда Валентине Матвиенко, попросив ускорить принятие законопроекта и разрешить начать дистанционную торговлю уже с 1 июля 2023 года.

«Согласно российскому и мировому опыту, радикальные ограничения доступности алкогольной продукции сопровождаются всплесками правонарушений, бумом самогоноварения и расцветом черного рынка», — говорится в письме.

В ассоциации указали, что запрет на дистанционную торговлю алкоголем предполагал снижение оборота нелегальной продукции, однако принес иной результат в виде теневого рынка, главный риск которого — угроза жизни и здоровью потребителей.

Производители полагают, что снятие запрета значительно повысит налоговые и акцизные сборы, сократит оборот нелегального спиртного, поддержит ресторанный бизнес.

Ранее сообщалось, что в России запустят эксперимент по онлайн-продаже отечественного вина. Алкоголь можно будет приобрести на сайте «Почты России». Инициативу запустят в Москве и области с 1 ноября 2023 года, она продлится до 31 июля 2026-го. Доставка через «Почту России» не станет оперативной, поскольку продукцию будут развозить только через 24 часа после подтверждения заказа.

