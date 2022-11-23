В России запустят онлайн-продажи алкоголя

«Известия»: в Москве и области запустят онлайн-продажи вина с 1 ноября 2023 года

В России запустят эксперимент по онлайн-продаже отечественного вина. Алкоголь можно будет приобрести на сайте «Почты России», пишут «Известия» со ссылкой на законопроект правительства.

Инициативу запустят в Москве и области с 1 ноября 2023 года, она продлится до 31 июля 2026-го. Доставка через «Почту России» не станет оперативной, поскольку продукцию будут развозить только через 24 часа после подтверждения заказа.

В Минпромторге поддержали инициативу, а В Минфине предположили, что эксперимент повлечет за собой развитие российского виноделия и изменит баланс спроса в пользу национальной продукции. Против законопроекта выступили представители Минздрава в ведомстве беспокоятся, что спиртное начнут приобретать несовершеннолетние.

В 2020 году в России предложили использовать Единую биометрическую систему (ЕБС) и сайт Госуслуг для продажи алкоголя. С такой инициативой выступила Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ). В организации добавили, что при формировании заказа россиянин будет указывать адрес доставки и желательное время.