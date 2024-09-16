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11:23, 16 сентября 2024Экономика

В России взлетело производство виски

NielsenIQ: в 2024 году производство зернового виски в России выросло на 30 %

Фото: Freepik

В 2024 году производство зернового виски в России выросло на 30 процентов. О взлетевших объемах выпуска со ссылкой на данные NielsenIQ сообщает РБК.

По данным представителей отрасли, доля зернового виски в стране растет значительно быстрее рынка и на нее приходится большинство новинок отечественного производства. В компании АСГ оценивают объем производства зернового виски в 2–2,5 миллиона декалитров в текущем году.

Как отметили аналитики «Эта.Лаб», в 2023 году в России продали 8,2 миллиона декалитров зернового виски, в 2022 году — 6,7 миллиона декалитров, а в 2021-м — 6,8 миллиона декалитров. За шесть месяцев 2024 года уже реализовано 4,35 миллиона декалитров. По данным NielsenIQ, за первую половину 2024-го сегмент вырос в натуральном выражении на 22,6, а в деньгах — на 29,2 процента.

Рынок растет в первую очередь за счет российских марок — из топ-20 самых популярных напитков в категории шесть разливаются в России, а еще семь — не указывают страну производства. Большинство из указанных брендов — именно зерновой виски. Во многом его популярность обусловлена большей простотой и короткими сроками.

«Разброс цен на российском рынке достаточно широкий, но можно сказать, что средняя цена зернового виски производства России емкостью 0,5 л на полке около 500–600 руб., что обеспечивает для покупателей доступный по цене напиток», — пояснил президент компании LADOGA Вениамин Грабар.

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По словам преподавателя виски-школы Double Dram и автора канала «О виски и не только с Алексеем Пятницких», зерновым в Шотландии, Ирландии и Индии называют напиток, полученный из несоложеного зерна и дистиллированный путем непрерывной дистилляции. Для его производства можно использовать несоложеное зерно, причем различных злаковых, а метод непрерывной дистилляции дешевле перегонки в традиционных медных кубах.

В июне Евросоюз резко нарастил поставки виски в Россию до максимума с марта 2023 года. По данным Евростата, РФ закупила 2000 тонн европейского виски на сумму 23,3 миллиона евро — и в денежном, и в натуральном выражении показатели мая были превышены в полтора раза. Основной объем поставок пришелся на шотландский виски (14,2 миллиона евро), европейский бурбон (1,2 миллиона евро) и другие сорта.

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      Вячеслав Агапов
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