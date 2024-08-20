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09:05, 20 августа 2024Экономика

Россия резко нарастила закупки виски из Европы

Евросоюз в июне нарастил поставки виски в Россию до максимума с марта 2023 года

Фото: Jonas Ekblom / Reuters

Евросоюз в июне резко нарастил поставки виски в Россию до максимума с марта 2023 года. Об этом со ссылкой на данные Евростата пишет РИА Новости.

В первый месяц лета РФ закупила 2000 тонн европейского виски на сумму 23,3 миллиона евро — и в денежном, и в натуральном выражении показатели мая были превышены в полтора раза. Стоимость месячных поставок стала рекордной с ноября 2023-го, когда она составила 25,4 миллиона евро.

Основной объем поставок из ЕС пришелся на шотландский виски (14,2 миллиона евро), кроме того, РФ закупала европейский бурбон (1,2 миллиона евро) и другие сорта. Главным поставщиком этого напитка в июне стала Латвия, поставки из этой страны выросли на 14 процентов, до 13,3 миллиона евро.

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Заметнее всего среди стран Евросоюза нарастила экспорт виски в Россию Италия — он подскочил сразу в 87 раз, до 1,8 миллиона евро. Поставки из Нидерландов, в свою очередь, выросли почти в шесть раз, до 4,2 миллиона евро.

Ранее стало известно, что поставки в Россию виски ушедших западных брендов восстановились до досанкционного уровня. После начала конфликта на Украине ряд производителей покинул российский рынок, однако Минпромторг разрешил параллельный импорт некоторых брендов, что привело к резкому увеличению поставок. Уже в 2023 году объем поставок в Россию вдвое превысил показатель 2022-го — 3,7 миллиона декалитров против 1,9 миллиона. За первую половину 2024 года в Россию импортировали 1,4 миллиона декалитров виски.

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