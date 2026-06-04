Покупателей водки назвали самыми честными

Союз производителей алкогольной продукции: Самыми честными оказались покупатели водки

Среди россиян, отвечающих на вопрос о том, какая характеристика алкоголя для них важнее прочих, самыми искренними оказались те, кто предпочитает водку. Об этом в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил президент Союза производителей алкогольной продукции России Игорь Косарев.

Выступая на сессии «Алкогольный рынок: вчера, сегодня, завтра», он констатировал, что поклонники водки честно называют самым важным фактором цену.

«Остальные чуть больше хитрят. Люди, выпивающие вино, более образованные. Они не хотят говорить, что для них важна цена. А потребители водки люди честные. Но я уверяю вас, что для всех, включая потребителей вина, цена — это главное», — сказал Косарев.

Он заметил, что за последний год цена вина выросла с 800 рублей до 1200-1300 рублей. В итоге люди стали задуматься о том, нужно ли им покупать этот напиток.

«Соотношение рубль/градус очень важно для населения. Цена является принципиально важным вопросом», — подчеркнул он.

По словам заместителя руководителя Минфина России Алексея Сазанова, самым популярным алкогольным напитком у россиян осталось пиво.

