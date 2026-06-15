Седокова пожаловалась на ненависть всего мира после смерти Тиммы

Седокова заявила, что боялась вызывать такси из-за хейта после трагедии с Тиммой

Певица Анна Седокова рассказала, как повлияло на нее общественное мнение после смерти ее бывшего супруга баскетболиста Яниса Тиммы. Слова артистки приводит ТВ Mail.

Седокова призналась, что 2025 год был для нее трудным, поскольку пришлось закрыться от всех на фоне обсуждений и критики в ее адрес. Она подчеркнула, что смогла взять себя в руки ради детей, однако даже время не способно исцелить такие раны.

«Я вызывала такси, думая, что меня высадят, не будут везти меня, потому что весь мир меня ненавидит. Думала: что я вам сделала, люди?» — поделилась Анна.

Янис Тимма был найден без признаков жизни в Москве 17 декабря 2024 года. В хостеле баскетболист оставил записку для Седоковой, с которой незадолго до этого развелся после четырех лет брака.

Ранее Седокова назвала членов семьи Тиммы жадными бездельниками. На фоне судебных разбирательств артистка призвала родственников экс-супруга оставить ее в покое и напомнила, что «люди зарабатывают деньги, ходя на работу».