Культура
13:47, 3 марта 2026Культура

Седокова назвала семью Тиммы жадными бездельниками

Анна Седокова назвала жадными бездельниками родственников Яниса Тиммы
Ольга Коровина

Фото: Светлана Шевченко / РИА Новости

Певица Анна Седокова жестко раскритиковала семью своего бывшего мужа, баскетболиста Яниса Тиммы. Соответствующие посты она разместила в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На фоне судебных разбирательств артистка призвала родственников экс-супруга оставить ее в покое и напомнила, что «люди зарабатывают деньги, ходя на работу». «Да, работать — это намного сложнее, чем подсосаться к кому-нибудь и тянуть из него деньги. Но работа приносит и удовольствие тоже», — подчеркнула Седокова.

По словам певицы, муж бывшей жены Тиммы присвоил машину и квартиру спортсмена в Латвии, а также препятствовал его встречам с сыном. Седокова добавила, что не хотела такого развития событий, но сможет доказать каждое сделанное заявление. «Встретимся в суде, мои жадные бездельники», — заключила она.

Ранее Следственный комитет России уведомил Седокову об итогах двух проверок после обнаружения без признаков жизни ее бывшего мужа. Ведомство вынесло решение об отказе в возбуждении уголовного дела.

Янис Тимма был найден без признаков жизни в Москве 17 декабря 2024 года. В хостеле баскетболист оставил записку для Седоковой, с которой незадолго до этого развелся после четырех лет брака. Семья баскетболиста уверена, что друзья или Седокова могли довести его до такого поступка.

