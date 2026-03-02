Реклама

15:36, 2 марта 2026Силовые структуры

Названы итоги двух проверок после смерти бывшего мужа российской артистки

Адвокат Стукалова: СК отказался возбуждать дело из-за гибели баскетболиста Тиммы
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Антон Денисов / РИА Новости

Следственный комитет (СК) России уведомил артистку Анну Седокову об итогах двух проверок после обнаружения без признаков жизни ее бывшего мужа баскетболиста Яниса Тиммы. Об этом ТАСС сообщила адвокат Татьяна Стукалова, представляющая интересы вдовы.

По словам юриста, ведомство вынесло решение об отказе в возбуждении уголовного дела. Ей неизвестно о расследовании, проводимом латвийскими органами.

Представитель семьи баскетболиста Маргарита Гордеева сообщила, что в Латвии возбуждено уголовное дело в связи с трагедией и Седокову вызвали на допрос. Содержимое телефона Тимма вскрыл специалист и приступил к его изучению. В этой связи адвокат семьи спортсмена призвала вдову приготовиться.

Янис Тимма был найден без признаков жизни в Москве 17 декабря 2024 года. В хостеле баскетболист оставил записку для Анны Седоковой, с которой незадолго до этого развелся после четырех лет брака. Семья баскетболиста уверена, что друзья или Седокова могли довести его до такого поступка.

