Самоубийство бывшего мужа Седоковой проверят заново

Следователи снова проведут проверку по самоубийству баскетболиста Тиммы

Следователи решили провести дополнительную проверку по факту самоубийства латвийского баскетболиста Яниса Тиммы — бывшего мужа певицы Анны Седоковой. Об этом сообщает ТАСС.

Прокуратура вернула следственным органам материалы доследственной проверки. Вместе с тем в правоохранительных органах не усматривают криминала в произошедшем со спортсменом.

На дополнительной проверке настояла адвокат, нанятая родственниками Тиммы, уточняет Telegram-канал Mash. Семья баскетболиста уверена, что друзья или Седокова могли довести его до самоубийства или вовсе убить. Во время первой проверки следователи не стали изучать переписку Тиммы с бывшей женой, поэтому родственники настаивают на этом.

Седокова и Тимма заключили брак 6 сентября 2020 года. В октябре 2024 года певица подала на развод. В декабре они развелись.

23 января юрист Екатерина Гордон сообщила об отказе в возбуждении уголовного дела по факту смерти баскетболиста. В Латвии ведется расследование из-за суицида Тиммы.

Друг спортсмена Марк Пугачев заявил, что собирается дать показания против Седоковой — якобы певица устроила заказное убийство из-за четырех московских квартир, которые купил Тимма за 180 миллионов рублей.