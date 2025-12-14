Адвокат семьи баскетболиста Тиммы призвала Седокову готовиться

Адвокат Гаврилова получила телефон Тиммы и призвала Седокову готовиться

Маргарита Гаврилова, адвокат семьи баскетболиста Яниса Тиммы, получила телефон спортсмена и призвала певицу Анну Седокову готовиться. Об этом Гаврилова написала в Telegram.

Как рассказала Гаврилова, телефон уже «вскрыл» специалист и она собирается изучить содержимое смартфона спортсмена.

«Вдовице приготовиться!» — написала адвокат.

Янис Тимма был найден без признаков жизни в Москве 17 декабря 2024 года. В хостеле баскетболист оставил записку для Анны Седоковой, с которой незадолго до этого развелся после четырех лет брака. Семья баскетболиста уверена, что друзья или Седокова могли довести его до самоубийства.