15:26, 29 апреля 2026Экономика

В воздухе Туапсе обнаружили опасные вещества

Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Борис Морозов / РИА Новости

В Туапсе обнаружили превышение предельно допустимой концентрации бензола в воздухе. Об опасных веществах в атмосфере курортного города сообщает оперативный штаб Краснодарского края в своем Telegram-канале.

По данным лабораторных исследований, которые провел Роспотребнадзор 28 апреля, зафиксировано незначительное превышение гигиенических нормативов максимально разовой концентрации бензола в воздухе, рассказали в ведомстве.

Беспилотники ВСУ снова атаковали Туапсе во вторник, 28 апреля. По данным оперштаба Краснодарского края, в городе произошел новый пожар на нефтеперерабатывающем заводе.

Из-за возгорания пришлось эвакуировать жителей. Из зоны поражения вывезли как минимум 51 взрослого и девятерых детей.

