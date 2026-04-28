03:12, 28 апреля 2026Россия

В российском городе раздались мощные взрывы

В Туапсе прогремели взрывы на фоне атаки беспилотников
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

Туапсе атаковали беспилотные летательные аппараты (БПЛА), в городе прогремели мощные взрывы. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на местных жителей.

По их словам, атака дронов продолжается уже несколько часов, ее отражают средства противовоздушной обороны (ПВО). В одном из районов города произошло возгорание. Подробности пока неизвестны.

Ранее Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Севастополь. По предварительным данным, силы ПВО и мобильные огневые группы сбили 3 воздушные цели в районе Северной стороны и Балаклавском районе.

    Последние новости

    «Это может привести к большой войне». Боевики в Мали начали наступление на правительственные войска и Африканский Корпус России

    Финскую активистку побили за поддержку России

    В российском городе раздались мощные взрывы

    Раскрыта реакция Трампа на предложение Ирана по переговорам

    Изнасиловавшего 18-летнюю студентку преступника приговорили через 48 лет

    Преследуемая фантазиями о сексе с другими людьми молодая мать обратилась за советом

    Суд взыскал с экс-депутата Госдумы18 миллиардов рублей

    Панда Катюша порадовалась апрельскому снегу

    США пригрозили Ирану

    На Украине заявили об оказавшихся на «голодном пайке» Patriot

    Все новости
