ВСУ ударили по Севастополю

Развожаев: В Севастополе силы ПВО сбили три воздушные цели

Севастополь подвергся воздушной атаке со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram.

Предварительно, средства противовоздушной обороны (ПВО) и мобильные огневые группы сбили 3 воздушные цели в районе Северной стороны и Балаклавском районе. Спасательная служба Севастополя проинформировала, что гражданские объекты не получили повреждений.

Развожаев призвал жителей сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности.

Незадолго до этого губернатор сообщил об уничтожении 14 украинских беспилотников в Севастополе. Их сбили в районе мыса Херсонес, Омеги и Северной стороны. Пострадавших нет.

Ранее Минобороны России сообщило о перехвате беспилотников над Белгородской и Курской областями и акваторией Черного моря.