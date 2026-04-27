Минобороны: Силы ПВО сбили 30 беспилотников ВСУ над регионами России

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Крым с помощью беспилотников. Об этом информирует Минобороны России.

По данным ведомства, средства противовоздушной обороны (ПВО) также перехватили дроны над Белгородской и Курской областями и над акваторией Черного моря. Попытки атак были предприняты в период с 10:00 до 20:00 по московскому времени, в общей сложности уничтожено 30 беспилотников.

В ночь с 25 на 26 апреля Украина выпустила почти сотню беспилотников по Севастополю. Глава города Михаил Развожаев назвал налет мощнейшим. По его словам, атака была проведена для запугивания населения.