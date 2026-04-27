Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
22:32, 27 апреля 2026

Минобороны: Силы ПВО сбили 30 беспилотников ВСУ над регионами России
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Крым с помощью беспилотников. Об этом информирует Минобороны России.

По данным ведомства, средства противовоздушной обороны (ПВО) также перехватили дроны над Белгородской и Курской областями и над акваторией Черного моря. Попытки атак были предприняты в период с 10:00 до 20:00 по московскому времени, в общей сложности уничтожено 30 беспилотников.

В ночь с 25 на 26 апреля Украина выпустила почти сотню беспилотников по Севастополю. Глава города Михаил Развожаев назвал налет мощнейшим. По его словам, атака была проведена для запугивания населения.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok