Ночной налет на Севастополь назван мощнейшим

Развожаев: ВСУ атаковали Севастополь 100 БПЛА, это был мощнейший налет

Ночной налет Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Севастополь стал мощнейшим за последнее время. Об этом рассказал в Telegram губернатор Михаил Развожаев.

Город атаковали около 100 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), большую часть из них сбили над морем и территорией Севастополя, часть — над Крымом. «Это действительно был мощнейший налет со стороны врага на Севастополь», — сказал он.

По словам губернатора, целью массированной атаки ВСУ было запугать севастопольцев. Он призвал горожан записываться в мобильные группы для обороны города от налетов ВСУ.

Ранее Развожаев сообщил, что резервуар с остатками топлива загорелся в Гагаринском округе Севастополя из-за сбитого беспилотника ВСУ.