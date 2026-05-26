04:55, 26 мая 2026Мир

Урсулу фон дер Ляйен уличили в противозаконных действиях

Депутат Георгиев: Урсула фон дер Ляйен замешана в коррупции в Болгарии
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Raquel Cunha / Reuters

Депутат парламента Болгарии Ангел Георгиев, недавно посетивший Россию во главе делегации партии «Возрождение», уличил главу Еврокомиссии (ЕК) Урсулу фон дер Ляйен в противозаконных действиях — коррупции. Об этом пишет ТАСС.

Георгиев заявил, что у Урсулы фон дер Ляйен была кампания с бывшим премьером и лидером политической партии «Граждане за европейское развитие Болгарии» Бойко Борисовым. По словам депутата, абсолютно все болгары знают, что он коррумпирован, а фон дер Ляйен все равно его использовала и только благодаря нему набрала много голосов.

«Так что это истинное лицо Европы. Позор. Потому что это совершенно не то, чем должна быть Европа», — заключил Ангел Георгиев.

Ранее Ангел Георгиев рассказал, что глава ЕК Урсула фон дер Ляйен была в ярости из-за принятого в Болгарии закона, запрещающего пропагандировать ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) в школах и детских садах.

