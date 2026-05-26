05:35, 26 мая 2026

Россиянка побывала в Германии и описала дома фразой «зимой на улице теплее»

Зарина Дзагоева
Фото: cc-images / Shutterstock / Fotodom

Российская тревел-блогерша побывала в Германии и описала дома местных жителей фразой «зимой иногда на улице теплее». Своими наблюдениями она поделилась в личном блоге «Лайк Трэвел Путешествия» на платформе «Дзен».

Автор материала отметила, что сами немцы не считают свои дома плохо отапливаемыми, однако для россиян разница будет очевидна.

«Зимой и в межьсезонье в домах холодно, иногда на улице теплее. В итоге немцы ходят по квартире в теплой одежде, спят в пижамах и укутываются пледами. Я бы так не смогла жить всегда», — написала она.

Ранее другой блогер пообщался с немцами относительно темы отопления домов зимой. Одна из немок, с которыми разговаривал турист, описала ситуацию фразой «мы без вашего газа сдохнем тут».

