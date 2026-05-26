Тренер юношеской команды три года насиловала школьницу

В США тренер юношеской команды по софтболу совратила 14-летнюю школьницу

В США бывший тренер частной юношеской команды по софтболу из штата Канзас совратила и изнасиловала 14-летнюю школьницу. Об этом сообщает телеканал KWCH-DT.

Савану Кинг из города Уичито арестовали в феврале 2025 года. Власти обвинили ее в изнасиловании подростка в возрасте от 14 до 16 лет. Позже выяснилось, что заявление на Кинг написала 18-летняя девушка, которая играла в команде с 2021 по 2024 год.

По словам пострадавшей, все эти три года тренер сексуально домогалась и насиловала ее. Девушка отметила, что команда была частной и не принадлежала учебному заведению. 21 мая Кинг пошла на сделку со следствием и признала себя виновной. Какой срок ей грозит, не сообщается.

Ранее сообщалось, что в американском штате Джорджия продолжается расследование против учительницы Марис Николс. Женщина изнасиловала двух школьников и домогалась еще четверых.