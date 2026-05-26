Картаполов: Запад скоро сам отдаст Зеленского России, когда в нем пропадет нужда

Западные страны скоро сами передадут президента Уукраины Владимира Зеленского России, как только он исчерпает свой ресурс. Такое предположение высказал председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в интервью ТАСС.

«Запад не то что его отдаст, они сами его и привезут. Потому что мы прекрасно знаем, как Запад относится к подобного рода персонажам: когда они вырабатывают свой ресурс, их утилизируют», — объяснил депутат.

По его мнению, бывшие западные союзники постараются как можно сильнее отстраниться от украинского лидера. Они выдадут его Москве, чтобы отсидеться в стороне и не разбираться с ним самостоятельно.

Ранее депутат Госдумы Виктор Водолацкий допустил, что президент Украины предстанет перед трибуналом после того, как Россия одержит победу в конфликте. По его словам, Зеленский виновен в проведении политики, которая нацелена на уничтожение православной веры и украинского народа.