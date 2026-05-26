07:40, 26 мая 2026Наука и техника

Россиянам раскрыли повышающую риск инфаркта неожиданную привычку

Кардиолог Синенкова: Риск инфаркта возрастает из-за сидения по 8-10 часов в день
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Михаил Фомичев / РИА Новости

Риск инфаркта у людей с сидячей работой по 8-10 часов ежедневно выше на 40-50 процентов, чем у тех, кто проводит в сидячем положении всего 3-4 часа. Об этом предупредила кандидат медицинских наук, врач-кардиолог Орловской областной клинической больницы Оксана Синенкова, передает ТАСС.

«Регулярные микроперерывы критически важны. Регулярное превышение 6-8 часов сидения в день, даже с перерывами, официально признано фактором риска сердечно-сосудистых заболеваний», — указала специалист.

Важно сидеть правильно — колени не поднимать выше таза, а стопы — опустить на пол. Перерывы каждые 30-45 минут должны быть активными — растяжка, прогулка, спуск по лестнице вместо лифта. По словам кардиолога, лучше нахаживать по 7-10 тысяч шагов в день.

В зону риска попадают и те россияне, которые ходят в спортивный зал два-три раза в неделю, но остальное время проводят сидя. Хроническое отсутствие движения, малоподвижность повышают риск сердечно-сосудистых заболеваний.

