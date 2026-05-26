Онколог рассказал россиянам об опасных родинках

Онколог Каприн: Любая родинка, которая начала меняться, требует осмотра врача

Обязательного осмотра доктора требует любая родинка, которая начала увеличиваться, кровоточить или менять форму. Об этом рассказал РИА Новости главный внештатный онколог Минздрава России Андрей Каприн.

«Есть простое правило: любая родинка, которая начала меняться, а именно увеличиваться, менять форму, цвет, кровоточить, зудеть или шелушиться — требует обязательного осмотра специалиста», — уточнил он.

До этого Каприн сообщил, что в группе повышенного риска развития меланомы находятся пациенты с большим количеством родинок, светлокожие люди со светлыми глазами и волосами, люди с семейной историей меланомы.

Ранее онколог Георгий Зурабов развеял мифы о родинках, с которыми регулярно сталкивается на приемах. По словам Зурабова, часто пациенты считают, что если родинку травмировать, то она переродится в раковую опухоль. Это заблуждение специалист опроверг. Врач добавил, что, по мнению многих людей, большое количество родинок говорит о высоком риске рака кожи.