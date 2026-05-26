08:22, 26 мая 2026

Онколог рассказал россиянам об опасных родинках

Марина Совина

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Обязательного осмотра доктора требует любая родинка, которая начала увеличиваться, кровоточить или менять форму. Об этом рассказал РИА Новости главный внештатный онколог Минздрава России Андрей Каприн.

«Есть простое правило: любая родинка, которая начала меняться, а именно увеличиваться, менять форму, цвет, кровоточить, зудеть или шелушиться — требует обязательного осмотра специалиста», — уточнил он.

До этого Каприн сообщил, что в группе повышенного риска развития меланомы находятся пациенты с большим количеством родинок, светлокожие люди со светлыми глазами и волосами, люди с семейной историей меланомы.

Ранее онколог Георгий Зурабов развеял мифы о родинках, с которыми регулярно сталкивается на приемах. По словам Зурабова, часто пациенты считают, что если родинку травмировать, то она переродится в раковую опухоль. Это заблуждение специалист опроверг. Врач добавил, что, по мнению многих людей, большое количество родинок говорит о высоком риске рака кожи.

