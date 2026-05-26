В Литве раскрыли новую реальность стран Прибалтики

Каунас: Прибалтика столкнулась с требующей адаптации новой реальностью

Страны Прибалтики столкнулись с новой реальностью, которая требует адаптации. Такое заявление сделал министр обороны Литвы Робертас Каунас в интервью программе Europe Today.

Так он описал эпизоды с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), залетающими на территории республик. Утром 17 мая в воздушное пространство Литвы вошел беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ). Его обломки обнаружили на востоке страны вечером в воскресенье.

«По сути, это новая реальность, с которой столкнулись страны Прибалтики. Так что нам нужно адаптироваться», — отметил он.

Ранее стало известно, что прибалтийские страны обратились к Украине с просьбой о покупке бомбоубежищ. Эту информацию подтвердил глава одной из ведущих украинских оборонных компаний Игорь Федырко.