Бывший СССР
09:12, 26 мая 2026

В Литве раскрыли новую реальность стран Прибалтики

В Литве раскрыли новую реальность стран Прибалтики
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Страны Прибалтики столкнулись с новой реальностью, которая требует адаптации. Такое заявление сделал министр обороны Литвы Робертас Каунас в интервью программе Europe Today.

Так он описал эпизоды с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), залетающими на территории республик. Утром 17 мая в воздушное пространство Литвы вошел беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ). Его обломки обнаружили на востоке страны вечером в воскресенье.

«По сути, это новая реальность, с которой столкнулись страны Прибалтики. Так что нам нужно адаптироваться», — отметил он.

Ранее стало известно, что прибалтийские страны обратились к Украине с просьбой о покупке бомбоубежищ. Эту информацию подтвердил глава одной из ведущих украинских оборонных компаний Игорь Федырко.

