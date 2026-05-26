Новости спорта
09:48, 26 мая 2026

Оценены шансы Роналду сыграть вместе с сыном до конца года

Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Hamad I Mohammed / Reuters

Букмекеры оценили шансы португальского нападающего саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду выйти на поле вместе с сыном Криштиану Роналду-младшим до конца 2026 года. Об этом сообщает «Рейтинг Букмекеров».

Аналитики не верят в такую возможность и отдают 63 процента на то, что отец и сын не окажутся одновременно на поле. Шансы на совместный матч оцениваются в 27 процентов.

15-летний Роналду-младший играет в системе «Аль-Насра». Футболист перешел туда из академии «Манчестер Юнайтед».

Роналду выступает за «Аль-Наср» с января 2023 года. 21 мая футболист выиграл первый трофей с командой, став чемпионом Саудовской Аравии.

