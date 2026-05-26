10:30, 26 мая 2026

Женщина стала испытывать отвращение к мужу из-за одной неприятной привычки

Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Inside Creative House / Shutterstock / Fotodom

К коучу по отношениям Колин Нолан обратилась женщина, которая стала испытывать отвращение к супругу из-за его неприятной привычки — сваливать домашнюю работу на нее. Письмо читательницы и ответ специалистки опубликовало издание Mirror.

По словам автора письма, они с мужем работают, детей у них пока нет, но именно женщина ведет домашнее хозяйство. «Я готовлю еду, убираю, стираю и раскладываю белье, мою посуду или складываю и вынимаю ее из посудомоечной машины. Я слежу за счетами и ремонтом дома. Единственное, что он с неохотой делает, — выносит мусорные ведра и думает, что на неделю с бытом покончено», — рассказывает женщина.

В ответ на упреки мужчина произносит отговорки: «Ты готовишь лучше», «Я неуклюжий и бью посуду», «Я неправильно стираю одежду» и так далее. Это действительно так, признает автор письма, но эти доводы ее не убеждают.

В ответ Нолан отметила, что именно такие, казалось бы, незначительные проблемы со временем могут разрушить отношения. Она призвала выбрать спокойный момент и рассказать мужу о своих чувствах. «Объясните, что вам неприятно чувствовать себя ворчливой мамашей — это непривлекательно, несексуально и несправедливо. Вам нужно чувствовать, что вы можете положиться на его инициативу и деятельную помощь, особенно когда появятся дети», — считает специалист. Она также предложила позволить партнеру делать что-то новое и совершать ошибки без страха осуждения.

Ранее Нолан дала совет 33-летней женщине, которая два года назад обручилась с женихом, но так и не вышла замуж. В ответ Нолан отметила, что многие мужчины воспринимают помолвку как обязательство без конкретных сроков, поэтому откладывают свадьбу.

