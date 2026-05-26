11:09, 26 мая 2026

Появилась новая версия расправы над россиянкой и ее внучкой

В Тульской области мужчина во время ограбления убил женщину и ее внучку
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Lantyukhov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Расправа над 54-летней хозяйкой дома в поселке Ханино Тульской области и ее внучкой произошла во время ограбления. Новой версией преступления поделились с «Лентой.ру» в региональном управлении Следственного комитета России.

По версии следствия, в ночь на 25 мая 35-летний мужчина и его сожительница приехали в дом к знакомым, чтобы переночевать. Тогда же мужчина решил ограбить дом, но хозяйка оказала ему сопротивление, тогда он начал избивать женщину, ее внучек и сестру бревном.

После того как потерпевшие потеряли сознание, мужчина вместе со своей сожительницей похитили ювелирные украшения и скрылись с места происшествия. Хозяйка дома и ее внучка не выжили, а еще одна внучка и сестра женщины находятся в больнице в тяжелом состоянии.

Ранее сообщалось, что расправа произошла во время застолья.

