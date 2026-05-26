В России заявили об изменении тактики СВО после заявления МИД. Военкоры пишут о «включении режима Ирана»

Военкор Стешин заявил, что Россия включила режим Ирана в ответ на удары ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) изменили интенсивность ударов. Это связано с новой тактикой российского Министерства иностранных дел (МИД), заявил военный корреспондент Александр Сладков.

По словам Сладкова, предупреждение МИД РФ об ударах по Киеву привело к снижению числа запускаемых по территории России беспилотных летательных аппаратов.

«Статистика украинских БЛА, летящих к нам в Россию, значительно снизилась. Значит, наша новая дипломатическая тактика (пока тактика) работает», — написал в блоге военкор. Также Сладков допустил, что российские военные перешли к плановому поражению целей на Украине.

В ночь на 22 мая Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили атаку на колледж и общежитие в Старобельске (ЛНР). В результате 65 человек пострадали. Жертвами стали более 20 граждан.

Фото: Антон Денисов / РИА Новости

В МИД анонсировали новые удары по Киеву

25 мая официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия наносила и будет наносить удары по Киеву в ответ на теракты украинских властей.

«В ближайшее время Министерство иностранных дел выступит со специальным заявлением относительно тех ударов, которые в ответ на соответствующие страшные теракты наносились и будут наноситься по Киеву, и предупреждением зарубежного дипкорпуса, которое будет подробнейшим образом изложено в этом заявлении», — сказала дипломат.

Вечером 25 мая Министерство иностранных дел России призвало иностранных граждан срочно покинуть Киев. Заявление было опубликовано на официальном сайте внешнеполитического ведомства.

Поводом для предупреждения стала атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) на учебный корпус и общежитие колледжа Луганского государственного педагогического университета в Старобельске. «Хунта Зеленского и ее западные спонсоры продемонстрировали грубое пренебрежение нормами международного права», — заявили в министерстве, назвав атаку с использованием беспилотников кровавой и нацистской.

По сообщению МИД, в ответ на обстрел Россия начнет наносить системные удары по объектам военно-промышленного комплекса в Киеве. Целями станут предприятия, связанные с производством и программированием беспилотников, а также центры принятия решений. Российские власти предупредили жителей столицы о необходимости держаться подальше от военной и административной инфраструктуры.

Жителей Киева призвали покинуть город

Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба спрогнозировал, что в Киеве будут разрушения от боевых действий.

Он подчеркнул, что в украинской столице «будет громко». И к разрушениям в Киеве жителям города необходимо готовиться психологически уже сейчас, а некоторым стоит уехать.

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

«Если нервы у кого-то уже не выдерживают, если "кукуха уже не вытягивает", я это полностью понимаю, всем тяжело, тогда вам нужно взять паузу от жизни в Киеве. Я призываю каждого быть внимательным и соблюдать правила безопасности», — добавил Кулеба.

Военкор заявил о включившей «режим Ирана» России

Российский военкор Дмитрий Стешин выразил мнение, что после террористической атаки Вооруженных сил Украины на колледж и общежитие в Старобельске Россия «включила Иран». Так военкор прокомментировал заявление МИД РФ.

Стешин заявил, что увидел «включение режима Ирана» в жестких заявлениях российского Министерства иностранных дел, которое предупредило о планах наносить масштабные удары по Киеву. Он предположил, что США были поставлены в известность о таких намерениях России, и теперь пришло время для перехода от слов к делу.

Также журналист сравнил Украину со взбесившейся собакой.