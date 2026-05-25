МИД РФ призвал иностранных граждан покинуть Киев на фоне атаки в Старобельске

Министерство иностранных дел России призвало иностранных граждан срочно покинуть украинскую столицу — Киев. Заявление опубликовано на официальном сайте внешнеполитического ведомства.

Поводом для предупреждения стала атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) на учебный корпус и общежитие колледжа Луганского государственного педагогического университета в Старобельске (ЛHP). «Хунта Зеленского и ее западные спонсоры продемонстрировали грубое пренебрежение нормами международного права», — заявили в министерстве, назвав атаку с использованием беспилотников кровавой и нацистской.

По сообщению МИД, в ответ на обстрел Россия начнет наносить системные удары по объектам военно-промышленного комплекса в Киеве. Целями станут предприятия, связанные с производством и программированием беспилотников, а также центры принятия решений. Российские власти предупредили жителей столицы о необходимости держаться подальше от военной и административной инфраструктуры.

Атака украинских военнослужащих на колледж и общежитие в Старобельске произошла в ночь на 22 мая. В результате 65 человек пострадали. Жертвами стали более 20 граждан.