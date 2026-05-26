Резкое изменение интенсивности ударов ВСУ по России связали с новой тактикой

Резкое изменение интенсивности ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) связано с новой тактикой российского Министерства иностранных дел (МИД). Об этом заявил военный корреспондент Александр Сладков.

По словам Сладкова, предупреждение МИД об ударах по Киеву привело к снижению числа запускаемых по территории России беспилотных летательных аппаратов.

«Статистика украинских БЛА, летящих к нам в Россию, значительно снизилась. Значит наша новая дипломатическая тактика (пока тактика) работает», — написал в блоге военкор. Также Сладков допустил, что российские военные перешли к плановому поражению целей на Украине.

Как ранее сообщало Минобороны России, за ночь над территорией страны было сбито лишь 59 украинских БПЛА.