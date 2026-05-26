В России началось аномальное нашествие комаров

Аномальное нашествие комаров началось в Подмосковье и Рязанской области

В Подмосковье и ряде других российских регионов зафиксировали аномальное нашествие комаров. Об этом стало известно Telegram-каналу Baza.

Помимо столичного региона, насекомых заметили в Рязанской, Нижегородской, Волгоградской, Свердловской и Тюменской областях, а также в Республике Башкортостан. По словам жителей, комары появились на три-четыре недели раньше обычного.

Этимолог и кандидат биологических наук Константин Китаев связал нашествие насекомых с подходящими условиями зимой. Обильные снегопады создали естественную термоизоляцию, которая позволила личинкам и яйцам комаров успешно пережить холода под снежным покровом. Позже таяние снега образовало временные водоемы, ставшие инкубаторами для развития насекомых, а раннее потепление с осадками ускорило процесс созревания в два-три раза.

Эксперт добавил, что комаров станет меньше после продолжительной жары и пробуждения их естественных врагов, таких как лягушки и стрекозы.

Ранее на Урале тучи комаров атаковали местных жителей. Инцидент попал на видео.