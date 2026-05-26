Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
10:47, 26 мая 2026Экономика

В России началось аномальное нашествие комаров

Аномальное нашествие комаров началось в Подмосковье и Рязанской области
Александра Качан (Редактор)

Фото: frank60 / Shutterstock / Fotodom

В Подмосковье и ряде других российских регионов зафиксировали аномальное нашествие комаров. Об этом стало известно Telegram-каналу Baza.

Помимо столичного региона, насекомых заметили в Рязанской, Нижегородской, Волгоградской, Свердловской и Тюменской областях, а также в Республике Башкортостан. По словам жителей, комары появились на три-четыре недели раньше обычного.

Этимолог и кандидат биологических наук Константин Китаев связал нашествие насекомых с подходящими условиями зимой. Обильные снегопады создали естественную термоизоляцию, которая позволила личинкам и яйцам комаров успешно пережить холода под снежным покровом. Позже таяние снега образовало временные водоемы, ставшие инкубаторами для развития насекомых, а раннее потепление с осадками ускорило процесс созревания в два-три раза.

Эксперт добавил, что комаров станет меньше после продолжительной жары и пробуждения их естественных врагов, таких как лягушки и стрекозы.

Ранее на Урале тучи комаров атаковали местных жителей. Инцидент попал на видео.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «В Киеве будет очень опасно». Госсекретарь США сделал прогноз в отношении конфликта на Украине. Что он сказал?

    В Подмосковье дети разбили лобовое стекло машины капитошкой

    Российская певица в ультракороткой юбке пришла на премьеру фильма

    Молодая женщина спасла несколько десятков студентов

    Иран пригрозил США за вторжение в воздушное пространство страны

    Россиянин чудом избежал встречи с ядовитой змеей в бассейне на Бали

    Доктор Мясников перечислил правила полезного завтрака

    Мать с пятью маленькими детьми пропали в российском городе

    Названы возможные сроки завершения конфликта на Украине

    Появилась новая версия расправы над россиянкой и ее внучкой

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok