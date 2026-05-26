Вероятность снегопадов в Москве оценили

Синоптик Макарова: Мокрый снег в Москве на этой неделе не предвидится

На этой неделе осадки в Московском регионе будут обильными. Об этом столичных жителей предупредила ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова, передает РИА Новости.

Осадки будут идти только в виде дождя — мокрого снега в ближайшие дни в Москве и области не предвидится, успокаивает синоптик. Правда, другим регионам повезло меньше. Так, снег под конец весны может выпасть в Карелии, в Архангельской области и на некоторых территориях азиатской части страны, предупреждает Макарова.

В целом погода на этой неделе будет в Москве и области соответствовать показателям конца апреля. Столбики термометров в течение рабочей недели опустятся до плюс 10-17 градусов. Пик холодов придется на пятницу, 29 мая, когда температура упадет до плюс 10-12 градусов днем и 5-8 градусов ночью. «Выкарабкиваться из холодной ямы» Москва начнет на выходных — тогда потеплеет сначала до плюс 15 градусов, а к концу первой пятидневки июня — до плюс 24-26 градусов.