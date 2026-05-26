12:42, 26 мая 2026

В Минобороны раскрыли детали применения ВСУ французских ракет большой дальности SCALP

Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: АрміяInform / Wikimedia

Вооруженные силы Украины (ВСУ) применили французские ракеты большой дальности для атак в зоне специальной военной операции (СВО). Детали об использовании противником западного вооружения раскрыли в Министерстве обороны России.

Речь идет об авиационных управляемых ракетах SCALP производства Франции. За минувшие сутки ВСУ применили три такие ракеты. Все они были сбиты российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО), заверили в министерстве.

По данным оборонного ведомства, системы ПВО также сбили в зоне СВО 10 управляемых авиационных бомб и 255 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа ВСУ.

Кроме того, силами Черноморского флота были уничтожены два безэкипажных катера ВСУ.

Ранее в Минобороны назвали цели атак российских войск по объектам на Украине за сутки. В частности, были нанесены удары по местам производства, хранения, запуска и управления беспилотников.

