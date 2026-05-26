13:47, 26 мая 2026

Россиянин при своей девушке надругался над другом

В Кузбассе суд приговорил мужчину за надругательство над другом-подростком
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Bricolage / Shutterstock / Fotodom  

В Кемеровской области суд приговорил к восьми с половиной годам колонии строгого режима местного жителя за надругательство над несовершеннолетним другом. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе суда региона.

Подсудимого признали виновным по статье 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»).

По версии следствия, осужденный вместе со своей девушкой и другом пили алкоголь. Пьяный подросток решил остаться дома у друга. Подсудимый лег спать со своей девушкой, но проснулся ночью и совершил иные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего потерпевшего (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России).

