Назван эффективный способ избавить клубнику от паразитов

Агроном Щегловский: Соль поможет избавить клубнику от паразитов

Раствор с солью поможет избавить клубнику от личинок паразитов. Эффективный способ справиться с проблемой назвал заместитель руководителя органа инспекции Новороссийского филиала «Федерального центра оценки безопасности и качества продукции АПК», ученый-агроном Артем Щегловский в беседе с РИА Новости.

Для раствора потребуются столовая ложка соли и литр воды. Клубнику нужно замочить в жидкости на пять минут, после чего из нее начнут выползать небольшие червяки, которых не видно невооруженным глазом. «Соленая вода создает осмотический шок, и личинки покидают ягоду», — пояснил эксперт.

Чтобы разглядеть личинки, Щегловский посоветовал вооружиться лупой или воспользоваться режимом «Макро» на камере смартфона. Червяки, которые выползают под действием соли — в основном потомство плодовитых мушек дрозофил. Специалист отметил, что они не опасны для человека, однако из-за них ягоды могут быстрее испортиться.

После отмачивания в растворе клубнику необходимо тщательно промыть под проточной водой.

Ранее эндокринолог Зухра Павлова заявила, что правильное хранение клубники позволит избежать потери ее вкусовых свойств. По ее словам, ягоды следует мыть не сразу, а только перед употреблением.