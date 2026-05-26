14:28, 26 мая 2026Мир

Появились подробности задержания митрополита Илариона в Чехии

Митрополиту Илариону не предъявили обвинений, его отпустили без ограничений
Семен Александров (старший редактор отдела «Мир»)

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Митрополиту Илариону и сопровождающему его водителю не предъявили обвинений, их отпустили без дополнительных ограничений, без залога, подписки или запрета на выезд. Об этом сообщили в Telegram-канале митрополита.

«Экспертиза подтвердила, что обнаруженное в автомобиле вещество относится к запрещенным веществам. Расследование дела, по информации чешской стороны, будет продолжено», — говорится в заявлении.

При этом сторона митрополита подчеркнула, что факт обнаружения запрещенного вещества не отвечает на вопрос, как эти предметы оказались в автомобиле, а Иларион категорически отвергает причастность к незаконному хранению или перевозке запрещенных веществ.

24 мая чешская полиция остановила автомобиль, в котором находились митрополит и сопровождавший его оператор. По их словам, сотрудники правопорядка не предъявили четких обоснований для остановки транспортного средства и сразу начали досмотр.

