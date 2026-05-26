Бывший СССР
15:21, 26 мая 2026

Стали известны языки общения Зеленского и Тихановской

Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Кадр: Telegram-канал Zelenskiy / Official

Президент Украины Владимир Зеленский и кандидат на выборах в президенты Белоруссии в 2020 году Светлана Тихановская на встрече в Киеве использовали украинский и белорусский языки. На это обратила внимание «Лента.ру».

На обрывистых кадрах со встречи политиков, публикуемых пресс-службой Зеленского, слышно, что Тихановская произносит фразы на белорусском, а не на украинском (в частности, слово «больше», которая она произнесла на белорусском как «больш», в то время, как на украинском читается как «бильше»). Реплики Зеленского на видео не попали.

Однако ранее политик признавался, что не знает белорусский, но хорошо его понимает. При этом стороны общались без использования переводчика.

В ходе встречи Зеленский и Тихановская обсудили «добрососедские отношения» Украины и Белоруссии, а также тех белорусов, которые воюют на стороне Вооруженных сил Украины.

