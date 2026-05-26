Силовые структуры
15:56, 26 мая 2026

Раскрыты подробности о найденном прохожими изрезанном женском теле в российском городе

Под Калининградом мужчине дали 12,5 года за убийство знакомой из-за мнимой кражи
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Раскрыты подробности о найденном прохожими изрезанном женском теле под Калининградом. Об этом сообщает Telegram-канал Amber Mash.

По данным канала, все произошло 9 января. Тогда местный житель устроил застолье со своим другом и знакомой. В какой-то момент он заподозрил женщину в воровстве и схватил нож. Он дважды ударил ее, а потом забил насмерть. После этого его друг помог избавиться от потерпевшей. В результате ее нашли прохожие.

Cуд приговорил фигуранта к 12,5 года лишения свободы. Он будет отбывать наказание в колонии особого режима с ограничением свободы на один год. Кроме того, суд взыскал с него 800 тысяч рублей в качестве моральной компенсации для дочери пострадавшей.

Ранее сообщалось, что суд в Энгельсе (Саратовская область) приговорил к девяти годам колонии двух женщин, которые пытались убить 25-летнюю Веронику. Последняя помогла полицейским задержать находившегося в розыске преступника, чем сильно расстроила его знакомых.

