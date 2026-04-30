12:49, 30 апреля 2026Силовые структуры

Россиянка выдала преступника и оказалась в озере со связанными руками

Двое жительниц Энгельса из мести сбросили с моста девушку, выдавшую преступника
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Суд в Энгельсе (Саратовская область) приговорил к девяти годам колонии двух женщин, которые пытались убить 25-летнюю Веронику. Последняя помогла полицейским задержать находившегося в розыске преступника, чем сильно расстроила его знакомых. Об этом сообщает «КП».

Все произошло осенью 2025 года. Бывшего сожителя Вероники осудили за кражу и приговорили к одному году лишения свободы. В колонию-поселение мужчина должен был явиться сам, но не сделал этого. Его местонахождение раскрыла экс-сожительница. Мужчину задержали.

После задержания его знакомые решили отомстить Веронике. Они сильно избили девушку на глазах ее ребенка, заперли в погребе и попытались утопить в озере, сбросив с моста со связанными руками и шеей. Когда расправиться с Вероникой не получилось, ее вновь закрыли в погребе — там она провела сутки, пока потерпевшую не спасли родные. Медики диагностировали у нее закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, а также множественные ссадины, раны и переломы.

Вскоре троих злоумышленников, которые с ней это сделали, задержали. Две женщины отрицали свою вину до последнего, но суд не поверил им. Мужчина пока не заслушал приговор — дело в отношении него выделено в отдельное производство.

Ранее стало известно, что в Воронежской области перед судом предстанет 19-летний местный житель, подозреваемый в покушении на сожителя матери.

